Il Corriere della Sera individua in due giocatori i cardini per l' Inter nella rincorsa allo scudetto: Nicolò Barella e Lautaro Martinez . L'argentino ha avuto un periodo di invouzione, scrive il quotidiano, che è coinciso con il deragliamento dei nerazzurri. Tornato lui a segnare, la squadra si è ripresa. Ad oggi vive la sua miglior stagione da quando è arrivato a Milano, vuole restare ma non dipende solo da lui. Se arriverà un'offerta da 60-70 milioni di euro partirà. Lui, se costretto, preferirebbe il Barcellona all' Atletico Madrid , mentre la Premier League resta sullo sfondo.

Il secondo cardine, come detto, è Barella. Anche per lui vale il principio sottolineato per Lautaro: il suo momento negativo è stato quello in cui la squadra ha sofferto di più. Vorrebbe restare, ma anche per lui non ci sono certezze. Assieme all'argentino, a Bastoni e Skriniar è uno di quelli che potrebbero essere sacrificati per la giusta cifra.

Le riflessioni sul tema mercato arriveranno però solo dopo le prossime tre partite, in cui servirà il pieno apporto di entrambi