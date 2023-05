Tra poche ore andrà in scena la conferenza stampa in casa Inter in vista del derby di domani e come scrive il Corriere della Sera, "sarà interessante capire come ha preso le parole pronunciate nei giorni scorsi dall’a.d. Marotta, che ha aperto a una riconferma dell’allenatore".

Non solo, il dirigente "ha anche ammesso «alcune colpe del management» nei frangenti di maggiore difficoltà, spiegando che alcuni momenti di durezza da parte sua sono stati necessari per tirare fuori il massimo da Inzaghi e dai giocatori. Una specie di terapia d’urto per motivare un gruppo poco incline a trovare gli stimoli contro le cosiddette provinciali, che alla fine ha fatto bene all’Inter e al suo allenatore".