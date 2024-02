Altro stop per la Juventus, ora a 9 punti di distanza dall'Inter capolista (che ha pure una partita in meno). Nelle ultime quattro gare i bianconeri hanno collezionato appena 4 punti: pareggio con l'Empoli a Torino, ko a San Siro con l'Inter, sconfitta in casa con l'Udinese e ieri il pari di Verona. "La Juve non c’è più, soffocata dal ritmo ossessionante dello splendido Verona e persa nella bruma del Bentegodi - scrive oggi il Corriere della Sera -.

Un pareggio insulso, che conferma la crisi in cui la Signora è precipitata: due miseri punti in quattro partite, tre delle quali giocate con squadre impegnate nella lotta per la salvezza. Altro che sogno scudetto".