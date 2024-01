Tra poco l'Inter scenderà in campo contro il Verona nel primo impegno ufficiale del 2024. Secondo il Corriere della Sera non ci sono dubbi: tornerà dal 1' Lautaro al fianco di Thuram, mentre dietro si rivedrà Pavard.

Il quotidiano generalista passa poi al capitolo mercato partendo da Tiago Djaló: nonostante "fosse verbalmente d’accordo con l’Inter per trasferirsi a giugno a Milano a parametro zero, la Juve ha completato il sorpasso e ha in pugno il giocatore" sentenzia il Corsera, parlando di un'offerta da 3 milioni di euro da parte dei bianconeri. L'Inter intanto è pronta a cedere Lucien Agoumé al Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.