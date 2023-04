"Un gesto forte e simbolico contro il razzismo. Qualcosa in più di messaggi e slogan: non parole, fatti". Questa la considerazione del Corriere della Sera dopo la 'grazia' ricevuta da Lukaku da parte della Figc che ha cancellato la squalifica in Coppa Italia. Provvedimento eccezionale arrivato dopo la riapertura della curva juventina.

"Si era arrivati al paradosso che l’unico sanzionato fosse proprio Lukaku, concetto rimarcato dall’Inter che manifestava «grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole». Da qui il gesto di coraggio del presidente Gravina. Una scelta a lungo elaborata ma fortemente voluta. Anche a costo di fronteggiare reazioni contrarie".