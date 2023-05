La risalita del calcio nostrano è certificata dal ranking Uefa stagionale, dove l’Italia è seconda a un passo dall’Inghilterra (4.484 punti contro 4.442) e ha staccato nettamente Spagna e Germania. Lo scrive il Corriere della Sera, che vede in Inter, Roma e Fiorentina (finaliste di Champions, Europa e Conference League) le squadre trainanti.

"Anche nel ranking decennale i passi in avanti sono evidenti: il nostro calcio tallona quello tedesco per occupare il secondo posto, dietro gli inglesi - si legge -. Anche se il City è primo nel ranking e l’Inter decima, la Fiorentina addirittura ottantesima, siamo di fronte a una crescita notevole, specialmente se si considerano le capacità di spesa della serie A, ben certificata dalla distanza con le altre finaliste: il monte ingaggi del City (213 milioni lordi) fa ombra a quello dell’Inter (133), che è il secondo in Italia dietro alla Juve. Il West Ham spende per gli ingaggi il doppio della Fiorentina (95 a 51) mentre Roma (90) e Siviglia (88) si guardano negli occhi, per ricordarsi che la classe media esiste ancora e lotta assieme a noi".