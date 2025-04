"Il trittico dolomitico è lì davanti, in tutta la sua maestosità. Ma l'Inter ha la gamba giusta, la testa connessa e l'adrenalina necessaria per reagire agli imprevisti, sempre dietro l'angolo". È l'incipit dell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera all'indomani del successo nerazzurro sul Cagliari, che arriva all'immediata vigilia di un tour de force che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di Champions League, la trasferta di Bologna a Pasqua e il ritorno col Milan in semifinale di Coppa Italia.

"La squadra di Inzaghi sente il momento, batte il Cagliari e per la prima volta si porta, se pur temporaneamente, a sei punti di vantaggio sul Napoli", che scenderà in campo domani sera contro l'Empoli. A prescindere da quello che faranno gli azzurri, ad Appiano sanno che è il momento di continuare a correre: se si vuole scrivere la storia non c'è tempo per rilassarsi.