Se si vuole alimentare la speranza di scudetto, l'Inter non ha altre vie da seguire: serve vincere e sperare. E come ricorda il Corriere della Sera "il mini ciclo Monza, Verona, Empoli, Cremonese, con in mezzo la Coppa Italia con il Parma (martedì) e la Supercoppa con il Milan (il 18 a Riad) condurrà l’Inter a un altro derby, ancora più importante: Inter-Milan cadrà il 5 febbraio, come nel 2022, quando Giroud in 3’ trasformò in un incubo una serata che si stava mettendo bene per i nerazzurri dopo il gol di Perisic. Per apparecchiare la rivincita bisogna fare le scorte: l’Inter sembra aver trovato la fame giusta, quella «voglia di aiutarsi» (Inzaghi dixit) che non c’era sempre stata.