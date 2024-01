L'Inter scherza col fuoco e rischia di bruciarsi, ma alla fine strappa tre punti pesanti contro il Verona. Non senza polemiche. Quello che spicca nelle ultime giornate, comunque, è che in questo momento la squadra di Inzaghi non è così brillante: le note liete sono il ritorno con rete di Lautaro e il gol chiave di Frattesi, "il ragazzo d’oro (non solo perché pagato 32 milioni) che fa impazzire San Siro, avventandosi come un dannato sulla ribattuta corta di Montipò su tiro di Barella", scrive oggi il Corriere della Sera.

Nota di demerito per Arnautovic, definito "quasi fantozziano" dal quotidiano generalista per l'episodio sulla linea di porta avversaria.