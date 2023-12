Dal tacco di Zirkzee al tacco di Arnautovic: l'Inter si rialza immediatamente dalla delusione di coppa e, come sottolinea il Corsera, lo fa anche grazie alla resurrezione dell'austriaco, chiamato a sostituire un totem come Lautaro.

La serata dell'ex Bologna non era iniziata bene, almeno sotto porta, con errori evidenti che non premiavano la prestazione invece positiva. Poi la svolta al tramonto del match con il Lecce, con quel tocco geniale per offrire a Barella la palla del 2-0. L'Inter sa divertirsi, ma sa anche soffrire senza mai perdere la rotta evidenzia il giornale.