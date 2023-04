"La squadra che fa solo gol complicati, per agganciare Roma e Milan al quarto posto deve imboccare l’ultima svolta, quella dei gol facili: l’Inter a San Siro negli ultimi due mesi ha battuto il Porto in Champions e la Juve in Coppa Italia, oltre ad aver raccolto il pareggio decisivo con il Benfica (a suon di gol) che vale la semifinale europea, ma in A non la butta dentro dal 5 marzo scorso contro il Lecce". Il Corriere della Sera, oggi, ricorda le tre gare senza segnare in casa dei nerazzurri, quelle con Juve, Fiorentina e Monza.

"La costante che salta all’occhio resta quella del rapporto fra tiri e gol, perché incide sui risultati e quindi sulla percezione del lavoro dell’allenatore sulla squadra: nei dati relativi al campionato, l’Inter è la terza squadra d’Europa per tiri effettuati di media a partita (16.9) dietro a Bayern e Real, ma è appena 22ª per i gol segnati", si legge. Mancano i gol sporchi, c'è poco da fare.