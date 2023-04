C'è uno Juventus-Inter da affrontare, ma la priorità al momento è Salerno . Uno spartiacque, la gara di venerdì prossimo in Campania , come spiega il Corriere della Sera . Per questo oggi potrebbe essere la serata di Handanovic, Bellanova e Asllani . Perché poi la gara di venerdì non si può fallire, stante l'obiettivo della zona Champions.

"Il 3 aprile di un anno fa - ricorda il Corriere della Sera - Inzaghi arrivava allo Stadium con la panchina in bilico, anche se non come oggi: conquistò i tre punti in campionato e dopo aver battuto la Juve in Supercoppa la sconfisse a maggio anche in finale di Coppa Italia, costringendola alla prima stagione senza trofei dopo dieci anni. Trecentosessantasei giorni dopo, l’Inter si riaffaccia a Torino con due sconfitte su due in campionato nel bilancio contro la Juve e con una situazione strutturale pericolante, certificata dalle 10 sconfitte in campionato".