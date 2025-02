Marcus Thuram ha preso una botta a una caviglia, ma le sue condizioni non preoccupano. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, il giocatore si era già unito alla festa scattando dalla panchina per celebrare il gol di Arnautovic. Il dolore passerà e ci sarà contro la Juventus.

Vale lo stesso per Bastoni, che ha patito un affaticamento alla coscia per il quale non c'è allarme. Buone sensazioni anche per Dimarco: l'influenza è di fatto smaltita (lunedì era al Meazza) e già oggi il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi.