Poche emozioni per gran parte della sfida, poi Juve-Inter si è improvvisamente accesa. "Ottantadue minuti di niente, né gioco, né emozioni, poi il derby d’Italia, con vista sulla finale di Coppa Italia, diventa incandescente - scrive oggi il Corriere della Sera -. Un lampo di Cuadrado illude la Juventus, un rigore di Lukaku (mano di Bremer ) all’ultimo respiro rimette in partita l’Inter e consente a Simone Inzaghi di tirare un sospiro di sollievo.

Alla fine, come era successo in campionato, anche una indegna maxi rissa in mezzo al campo, accesa proprio da Cuadrado, che tenta di colpire Handanovic. Ce la saremmo risparmiata volentieri. Il pari, emozionante per il palpitante finale, ma non certo spettacolare, lascia tutto in gioco".