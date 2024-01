"Dove non può il mercato, arriva la voglia di esserci. Eccolo, il rinforzo che tutti aspettavano. Viene dall’Argentina, ha 25 anni, ed è costato quasi 30 milioni. Si chiama Nicolàs Ivan Gonzalez. Per tutti: Nico". Non ha dubbi il Corriere Fiorentino: "L’uomo che, soprattutto in serate come questa può far diventare la Fiorentina qualcosa di più" è proprio lui: Nico Gonzalez.

Giocatore che può sempre fare la differenza e male all'avversario, "anche all’Inter. Anche a una formazione che, nonostante si presenti senza due elementi chiave come Barella e Çalhanoglu, ha dentro di sé risorse praticamente infinite". Quella contro la squadra di Inzaghi è una delle partite più toste da affrontare in questo momento per la squadra di italiano che però può tornare a contare sull'attaccante argentino, finalmente "recuperato dopo l’infortunio di metà dicembre e, pur non al 100%, pronto a far di tutto per aiutare compagni e mister". Salvo clamorose sorprese l'ex Stoccarda stasera sarà schierato in campo dall’inizio: "L’obiettivo è dare tutto finché ne avrà (una sessantina di minuti?) prima magari di ricevere il cambio da Sottil".

L'ipotesi di formazione viola messa per iscritto dalla versione toscana del Corriere della Sera si struttura sul 4-2-3-1, dunque partendo da una difesa a quattro "con la speranza che a differenza di quanto successo di recente la squadra mantenga sempre altissimo il livello dell’attenzione e che, quando ne avrà l’opportunità, faccia male. Per questo, Nico, è un valore aggiunto. Assieme a lui, là davanti, conferme per Ikoné e Beltran, mentre in difesa si rivedrà Parisi. Per il resto, tutto come al solito. Arthur e Bonaventura compresi".