Il Corriere della Sera sottolinea la grande prova dell'Inter a Verona elogiando in particolar modo la fase offensiva e l'apporto degli attaccanti. "Un’ottima notizia - si legge - per Inzaghi in vista dell’ultimo mese di fuoco, nel quale il tecnico si gioca la conferma. Ammesso che non sia già tutto deciso, viste anche le parole dell’a.d. Marotta prima del match, secondo cui «una squadra come l’Inter deve sempre gareggiare per lo scudetto». Quest’anno di fatto non è mai stato così. Ma in ballo c’è ancora moltissimo e l’Inter sembra avere una gran voglia di divertirsi".