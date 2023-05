Simone Inzaghi è riuscito alla guida dell'Inter a centrare due nuove finali, in Coppa Italia e Champions League. "L’allenatore nerazzurro - scrive oggi il Corriere della Sera - sa però che ora è il momento di passare a un altro tipo di incasso perché come ha detto lui stesso «le finali è bello raggiungerle, ma è più bello vincerle». E considerato l’ostacolo rappresentato dal City in Europa, meglio concentrarsi su questo ultimo atto di Coppa Italia, domani contro la Fiorentina (arbitro Irrati), che sembra passato un po’ in secondo piano, anche se non certo a Firenze".

La formazione sembra fatta, ma c'è da tenere in considerazione un fattore. "Gli equilibri - si legge ancora - possono essere alterati a centrocampo, perché l’assenza di Mkhitaryan porta un dispendio energetico superiore e nel reparto, come si è visto anche a Napoli con l’espulsione di Gagliardini per doppio giallo in 41’ e per l’esibizione timida di Asllani, il turnover dà garanzie fino a un certo punto in quel che resta della volata Champions contro Atalanta e Torino".