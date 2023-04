Il Corriere della Sera elogia oggi Simone Inzaghi e la sua "resistenza" nel momento più difficile della stagione. "Quando il tecnico ha sentito il terreno mancargli sotto i piedi dopo le sconfitte in campionato e prima delle grandi notti da dentro o fuori, la squadra ha sempre rimesso il mantello con la «S» maiuscola, superando le difficoltà - si legge - Dopo la seconda finale di Coppa Italia di fila (all’Inter non accadeva dal 2011) che fa il paio con la semifinale di Champions contro il Milan, Inzaghi si sente un po’ meno solo, perché ha il conforto della famiglia, dello staff e della squadra. E anche il patto con la dirigenza, sempre molto presente, è consolidato in vista della volata e su tre fronti.

Ma da qui a dire che Simone sarà l’allenatore nerazzurro anche l’anno prossimo — come da terzo e ultimo anno di contratto a 5,5 milioni netti (premi esclusi), il passo non sembra breve. Perché l’Inter è ancora in ritardo in A e ha un calendario tosto per entrare nelle prime quattro e salvare il prestigio e il bilancio (nonostante i 100 milioni già conquistati con le due Coppe) con una rosa giudicata da scudetto: la grandine di 11 sconfitte in 32 partite l’ha messa a dura prova, ma Inzaghi sa come farla rifiorire nelle grandi notti, quando non c’è una seconda opportunità".