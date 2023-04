L'Inter inciampa anche a Salerno e complica la corsa alla prossima Champions League. L'1-1 contro la Salernitana rappresenta l'ennesimo passo falso in campionato della squadra di Simone Inzaghi , il cui futuro resta da decifrare anche in base a quanto succederà nei prossimi impegni di coppa. A partire da quello di Lisbona di martedì sera.

"Considerata la capacità di cambiare abito nelle grandi notti europee, Inzaghi merita di giocarsi la sfida con il Benfica fino in fondo - scrive oggi il Corriere della Sera -, ma se in campionato l’Inter non cambia marcia in fretta, da qui a giugno è impossibile escludere colpi di mano per dare una scossa risolutiva". Uno scenario drastico, ipotizzabile nel caso in cui la crisi nerazzurra dovesse proseguire senza cenni di risveglio.