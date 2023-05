"L’Inter ha il morale alle stelle, dopo lo show nel derby. La condizione atletica e mentale è strepitosa, ma Simone Inzaghi sa bene che i due gol di vantaggio non mettono al riparo dai rischi. Ecco perché anche lui stasera lascerà tirare il fiato ad alcune prime scelte".

Anche il Corriere della Sera conferma il confinamento in panchina di tanti titolari come Lautaro e Dzeko. "In campo anche Handanovic e Bellanova. A questa 'Inter 2' il compito di risolvere la pratica Sassuolo, con i neroverdi che però a San Siro hanno perso una volta sola nelle ultime sette partite - si legge -. Inzaghi, ieri rimasto in silenzio, punta alla quinta vittoria consecutiva in campionato: sarebbe il record stagionale, ma sarebbe anche il modo migliore per prepararsi alla semifinale di ritorno".