Il Corriere della Sera evidenzia una differenza rispetto al recente passato nella gestione di Simone Inzaghi. Una gestione della rosa "extralarge", che ha però reso produttive anche serate come quella di Lisbona e che oggi consente di poter contare su tutti, infortunati a parte. Inoltre il tecnico, magari anche per le dichiarazioni fatte ieri in conferenza, sembra più pronto ai possibili momenti di magra e a poterli superare in fretta.

Anche per questo si fida di poter lasciare almeno inizialmente fuori, come dovrebbe accadere, un giocatore come Lautaro che pure conta quasi un terzo dei 75 tiri dei nerazzurri nelle prime cinque gare, con due gol che hanno fruttato quattro punti.