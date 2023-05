Il Corriere della Sera celebra il successo dell'Inter nel doppio derby vinto in semifinale. "La notte dell’Inter è la notte di un popolo che, in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, abbraccia un presente da sballo: la finale di Istanbul, tredici anni dopo quella di Madrid e venti dopo la semifinale con il Milan, vale le sofferenze di una stagione vissuta sulle montagne russe ed è il riscatto di un allenatore, Simone Inzaghi, costretto a vivere pericolosamente per molti mesi e una volta di più re di coppe: la prossima, il 10 giugno, contro Ancelotti o Guardiola, due totem della panchina, sarà la più prestigiosa - si legge sul quotidiano -. La sua creatura si garantisce l’accesso alla finale con una condotta accorta e matura e nel segno della sua stella più luminosa: Lautaro Martinez.

È il capitano a spazzare via a un quarto d’ora dalla fine le residue incertezze e a festeggiare sotto la Curva dopo aver segnato il gol che vale l’ottava vittoria consecutiva, la quarta contro il Milan".