La priorità in casa Inter è diventata arrivare a un difensore. Scalvini, scrive il Corriere della Sera, è al momento un sogno impossibile, ragion per cui salgono le azioni di Benjamin Pavard, vecchio pallino di Ausilio e tornato di moda dopo che è sfumato l'affare Samardzic. "Lo stesso giocatore - riporta il quotidiano - sembra deciso a vivere una nuova esperienza, e la serie A lo attrae non poco, soprattutto in maglia nerazzurra. Primi contatti — molto seri — già avviati. Operazione che si può chiudere in poche ore".

Restano come alternative Chalobah, Tomiyasu e Tanganga.