L'1-0 contro il Porto non garantisce tranquillità all'Inter in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Servirà uno sforzo non da poco il 14 marzo al Do Dragao - riporta il Corriere della Sera -. Per una squadra che un anno fa uscì a testa alta vincendo a Anfield e che quest’anno ha fatto tre gol al Camp Nou pareggiando la partita decisiva contro il Barcellona, tornare indenne dal Portogallo non è affatto una missione impossibile. Basta sapere però che quella contro il Porto (che si arrende solo quando resta in 10, nell’ultimo quarto d’ora) sarà ancora una strana partita a scacchi da giocare con l’elmetto. E che l’equilibrio, rotto dall’ingresso di Lukaku, resta sottile".