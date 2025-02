Secondo il Corriere della Sera è un'Inter poco brillante quella che si è vista nel mese di febbraio. Lautaro sta giocando sempre, Thuram punta al Napoli e alcuni giocatori chiave come Dimarco e Mkhitaryan sono in riserva, mentre Calhanoglu è lontano dalla forma migliore.

Tra le buone notizie, invece, Acerbi è tornato tirato a lucido, Josep Martinez ha esordito molto bene dal 1' e potrà dare qualcosa in più di Sommer in prospettiva. Guardando al futuro, sarà fondamentale (oggi c'è l'assemblea dei soci) capire se Oaktree potrà tornare a fare acquisti di spessore in estate per svecchiare la rosa senza cessioni eccellenti.