In questi giorni che precedono Inter-Juve, la stampa italiana si è divertita a comparare le due rose. Oggi il Corriere della Sera paragona, ruolo per ruolo, i due undici che in teoria dovrebbero scendere in campo dall'inizio domani sera al Meazza. Il quotidiano specifica che sono stati presi in considerazione non solo il presunto valore di campo, ma pure il curriculum, l’età, lo status e la forma del momento.

La formazione, sulla base del 3-5-2 comune a Inzaghi e Allegri, è la seguente: Szczesny; Pavard, Bremer, Bastoni; Cambiaso, Barella, Calhanoglu, Rabiot, Dimarco; Valhovic, Lautaro.

Il polacco è preferito a Sommer soprattutto per la bacheca; Bastoni meglio di Danilo per come accompagna la manovra; Bremer e non Acerbi perché il brasiliano si fa rispettare anche nell'altra area; Cambiaso oggi sta meglio di Darmian; Rabiot ha un impatto fisico maggiore rispetto a Mkhitaryan. In attacco vincono i gol.