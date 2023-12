La vittoria di cortomuso della Juve sul Napoli non sarà stata scintillante come quella dell'Inter di domenica scorsa ma mette in guardia Simone Inzaghi sul fatto che il duello scudetto non si annuncia affatto breve, come sottolinea il Corriere della Sera. I nerazzurri scendono in campo stasera a San Siro contro l'Udinese per un nuovo controsorpasso dovendo far fronte all'emergenza in difesa ma dopo aver avuto una settimana intera per preparare la sfida.

L'avversario non ha un curriculum importante, ma c'è una cosa che, secondo i colleghi del quotidiano, non lascia tranquillo Inzaghi: il fatto che l'unica vittoria dei friulani sia arrivata contro il Milan, proprio al Meazza.