In caso di successo sul campo della Lazio, l'Inter andrebbe per la seconda volta in stagione a +4 sulla Juve. Due mesi dopo, però, questa mini-fuga avrebbe un valore differente, secondo il Corriere della Sera, perché solo da qualche settimana è iniziato un vero e proprio testa a testa scudetto sia sul piano psicologico che tecnico.

In più, aggiungono i colleghi del quotidiano, le sfide a Lecce, Genoa e Verona all’orizzonte potrebbe significare un’ipoteca sullo titolo platonico di campione d’inverno. Una cosa che interessa relativamente all'Inter, la quale vuole dimostrare che lo 0-0 con la Real Sociedad, che è costata il primo posto nel girone di Champions, è stato un incidente di percorso.