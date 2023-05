Inter e Milan rappresentano oggi due facce differenti di Milano. Una, scrive il Corriere della Sera, "sorridente e sicura di sè" (l'Inter), l'altra "delusa e spaventata (il Milan).

"Il derby di Champions s’avvicina, fra cinque giorni l’andata, ma nerazzurri e rossoneri ci arrivano con animi diametralmente opposti - si legge - Chi arriva meglio al momento clou della stagione è senza dubbio l’Inter. E non solo per i risultati, ma per la condizione mentale e atletica. I sei gol rifilati al Verona sono un avvertimento ai cugini. Tutti in forma, al momento giusto. Inzaghi ha trovato la chiave per alternare elementi e forze". La stagione, in un mese, "può essere trionfale o deludente. Lo stesso vale per l’Inter. Soldi, gloria, futuro: è l’ora della verità, adesso chi sbaglia è fuori".