L'Inter sta già lavorando per l'estate. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i nerazzurri hanno lasciato sul piatto un triennale da 3,5 milioni a stagione per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno. Il polacco declinerà la proposta dei partenopei.

In vista della prossima stagione è stato prenotato anche Tiago Djalò, altro elemento col contratto che sta per terminare (stavolta col Lille). In uscita Marotta e Ausilio premono per le cessioni di Agoumé e Sensi.