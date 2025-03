Anche il Corriere della Sera dedica oggi una pagina alla rimonta dell'Inter, passata in doppio svantaggio contro il Monza e capace poi di reagire e di vincere 3-2, conservando il primo posto in classifica e staccando il Napoli (che sfiderà oggi la Fiorentina) di quattro punti. "Se giochi ogni 72 ore e sei un po' cotto, c'è sempre tempo per una botta di adrenalina: basta andare sotto di due gol con il Monza ultimo in classifica, tra andata e ritorno degli ottavi di Champions e con la lotta scudetto che incombe", sintetizza il quotidiano per spiegare la reazione nerazzurra.

La brutta notizia riguarda Piotr Zielinski, entrato e uscito nel giro di pochi minuti per un problema al polpaccio che sarà da valutare nelle prossime ore. Lo staff medico interista aspetta anche di capire come sta Lautaro Martinez, uscito dolorante ai flessori della coscia sinistra: a rassicurare sull'argentino ci ha pensato ieri Inzaghi, parlando di "niente allarmismi".