Nonostante il momento molto complicato della stagione, con tre sconfitte in una settimana, i tifosi del Benfica non hanno perso l'occasione per riversarsi a Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera saranno infatti 5mila i sostenitori lusitani presenti. "In particolare, 200 che la polizia portoghese considera «pericolosi». All’andata ci fu l’aggressione ad alcuni tifosi interisti a Lisbona. Non è escluso il rischio di possibili vendette neroazzurre", si legge sul quotidiano.