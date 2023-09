Dopo tre giornate di campionato le compagini milanesi sono al comando della serie A. I giochi sono ancora tutti da fare come spiega il Corriere della Sera, però, sabato 16 settembre, alla ripresa del campionato, Inter e Milan si affronteranno in un derby che vale il primato. Il Milan ha cambiato tanto, ha speso 114 milioni e ha acquistato 10 nuovi calciatori. L’Inter ha perso pedine importanti come Onana, Lukaku, Dzeko e Brozovic. Ha acquistato 12 calciatori. I nerazzurri sono rimasti simili, Inzaghi dei nuovi ha promosso titolare Thuram. Teoricamente l’attacco pare indebolito, però, fino ad ora ha segnato 6 gol su 8 e la difesa non ha incassato reti. Il derby che verrà sicuramente non sarà decisivo ma avrà il suo peso.

Daniele Luongo