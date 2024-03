"Premessa obbligatoria: c’è stata la sosta e nel caso di Thuram vanno aggiunti anche 15 giorni di infortunio. Ma Lautaro non segna da un mese (nel 4-0 all’Atalanta) e il francese dal 16 febbraio alla Salernitana. I tempi insomma sono maturi: la coppia gol dell’Inter è pronta a tornare in copertina già domani contro l’Empoli a San Siro, per chiudere il discorso scudetto prima possibile e farlo con la giusta enfasi". È l'incipit del pezzo del Corriere della Sera, concentrato oggi sul digiuno da gol (per motivi differenti) della ThuLa, chiamata a trascinare di nuovo la squadra di Inzaghi verso tre punti che avvicinerebbero ancor di più l'obiettivo scudetto.

Il Toro è tornato a segnare con la sua Argentina, mettendo la firma nel test vinto contro la Costa Rica: finora il capitano dell'Inter ha esultato già 26 gol, di cui 23 in campionato. Se Lautaro è carico e vuole lasciarsi alle spalle la delusione del rigore sbagliato a Madrid in Champions, le attenzioni secondo il quotidiano generalista sono su Thuram, chiamato al risveglio per tornare sui suoi standard dopo l'infortunio.