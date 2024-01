Djalò e Brassier, Tomori e Dragusin, Ostigard e Bonucci. Sono tutti i nomi sul mercato citati dal Corriere della Sera, che sottolinea come siano soprattutto i giocatori legati al reparto arretrato ad animare il calciomercato invernale, dalla Juventus seconda al Napoli settimo.

Nel caso dell'Inter c'è un duello per Tiago Djalò con i bianconeri. Il giocatore può svincolarsi a giugno e i nerazzurri lo hanno bloccato per l'estate, ma la Juve sta provando a mettere la freccia in questi giorni.