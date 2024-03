"Filotto Interminabile". È questo il titolo con gioco di parole scelto oggi dal Corriere della Sera all'indomani dell'1-0 nerazzurro sul campo del Bologna che vale la tredicesima vittoria di fila nel 2024 per la squadra di Inzaghi. Numeri incredibili che non fanno altro che ribadire il dominio dell'Inter in questo campionato, a pochi giorni dalla trasferta di Champions contro l'Atletico Madrid.

"Soffrendo, ma nemmeno così tanto, la squadra di Inzaghi centra la tredicesima vittoria su tredici nel 2024, ha 18 punti di vantaggio sulla Juventus in campo oggi con l’Atalanta e ormai ha completato quasi tutta la casa scudetto: mancano gli arredi e i vasi di fiori sui balconi, che arriveranno nelle prossime settimane, assieme alla seconda stella", sottolinea il quotidiano generalista.