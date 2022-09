"Il Bayern è il Bayern, cioè una squadra che a San Siro contro l’Inter ha vinto 4 volte su 4 e fa centro nella prima partita europea dal 2002. Ma l’Inter — che finisce tra i fischi del suo popolo — che Inter è? Di sicuro non è più (o non è ancora) quella che nell’ultima campagna di Champions aveva acquisito maturità e certezze contro Real e Liverpool, poi finaliste". Lo sottolinea il Corriere della Sera all'indomani del ko con i bavaresi di Nagelsmann. "Questa versione nerazzurra, a cinque giorni dal derby, sembra far finta di crederci solo in alcuni momenti, consegnandosi per la maggior parte della partita a un avversario più forte : non si vede nemmeno l’aggressività chiesta da Inzaghi alla vigilia e le crepe della seconda brutta sconfitta ravvicinata vanno cementate in fretta".