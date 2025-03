I comunicati stampa sono già pronti per essere diffusi, ma l'accordo tra Inter e Milan per l'acquisto di San Siro, delle aree attorno e dei diritti di costruzione non è ancora arrivato. Manca tuttora la firma delle due proprietà, ma la proposta arriverà a giorni.

Quel che è accaduto, spiega il Corriere della Sera, è che ci si è divisi su una clausola non marginale. Ovvero: cosa succede se una delle due si dovesse tirare indietro? C'è anche la possibilità che sul tavolo ci sia una proposta di modifica dell'ultimo minuto. Va trovato un accordo sulla formulazione, ma lo scenario più probabile è che una quadra venga trovata.

I tempi però si allungano e al momento sono imprevedibili, anche se non potranno dilatarsi troppo: in autunno il secondo anello compirà 70 anni e c'è il rischio di vincoli maggiori. Inoltre l'Inter, con l'arrivo di Oaktree, ha sposato in pieno il progetto del nuovo San Siro, lasciando da parte quello di Rozzano.