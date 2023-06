Una delle grandi differenze tra l'Inter del 2010 e quella di oggi è l'anima italiana della squadra del 2023. "Nel 2010, l’anno del triplete, l’Inter ha vinto la finale di Champions senza un italiano nell’undici titolare. Materazzi era entrato al novantunesimo, Toldo e Balotelli non si erano alzati dalla panchina.

E Moratti, presidente di quella squadra senza limiti, si vantava a ragione dell’internazionalità della sua creatura - ricorda il Corriere della Sera - Sabato a Istanbul l’anima nerazzurra sarà italiana: Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Onana, Barella a centrocampo e Dimarco sulla corsia sinistra. Cinque in totale, tutti Nazionali, tanto da costringere il doppio ex Mancini a seguire la finale con l’occhio clinico del c.t., visto che dalla Turchia gli italiani interisti si trasferiranno a Coverciano per preparare altre finali, quelle di Nations League, con la maglia azzurra".