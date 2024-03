Nell'analisi odierna sul Corriere della Sera c'è spazio per un paragone tra quanto accaduto nella finale di Champions League dello scorso anno a Istanbul e gli ottavi di ritorno di questa stagione. Il filo conduttore, si legge, sono le occasioni sbagliate.

Da Lukaku all'Ataturk, fino a Lautaro (tratto in inganno da una zolla) al Metropolitano con il nono rigore sbagliato sui ventidue calciati all'Inter. Resta comunque "la sensazione che l’Inter si stia consolidando in Europa" e che a mancare siano stati i dettagli. A San Siro i nerazzurri non hanno concesso nemmeno un tiro nello specchio e con dodici conclusioni aveva segnato solo una volta. Al ritorno l'Atletico "ha tirato di più (17-11), ha vinto molti più contrasti (73-27%) e ha avuto un netto vantaggio territoriale (63-37%): dati che testimoniano la latitanza della vera Inter". E sempre guardando ai dati: l'Inter non aveva mai subito gol nell'ultimo quarto d'ora in questa stagione. Lo ha preso a Madrid dopo essersi abbassata troppo.

Dal mercato arriveranno Zielinski e Taremi, ma secondo il Corsera non saranno gli unici acquisti.