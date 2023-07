Il Corriere della Sera dedica un passaggio dell'articolo odierno sul calciomercato al possibile arrivo di Juan Cuadrado all'Inter. " Non è una reazione a Lukaku, che potrebbe fare il percorso inverno, ma un’opportunità a costo zero, la specialità di Marotta. Il mercato, in questi giorni, sembra un lungo derby d’Italia", si legge.

Per l'attacco i nomi sono tre: Morata, con la Roma favorita dopo il pressing di Mourinho ("appena il suo nuovo contratto con l’Atletico Madrid sarà depositato, la clausola scenderà da 21 a 12 milioni"); Balogun, americano dell'Arsenal; Beto dell'Udinese e Taremi dal Porto, ma il Milan è in vantaggio.