Il Corriere della Sera offre oggi una panoramica riguardo a quanto sta accadendo in sede di calciomercato, con l'Arabia Saudita all'assalto dei giocatori a suon di milioni. "Brozovic ha salutato l’Inter a 30 anni e per 25 milioni l’anno. Una fortuna. Molti meno ne incasserà Cordaz, terzo portiere nerazzurro, che a 40 anni va all’Al Nassr. Storia significativa, la sua. Perché non solo i big, ma anche le riserve, ora sognano uno stipendio da star: per lui un milione di euro. L’estate è lunga e lo seguiranno in molti: il prossimo potrebbe essere Pogba, ormai scartato dalla Juve".