Un calendario non tra i peggiori sulla carta, "non fosse che la banda Inzaghi con avversarie abbordabili ha spesso mostrato la versione peggiore di se stessa: i pareggi con Monza e Sampdoria e la sconfitta casalinga con l’Empoli, l’unica del nuovo anno, sono risultati che bruciano sulla pelle del tecnico - scrive il Corriere della Sera -. Simone si esalta nelle partite senza rete di protezione, una qualità che il 14 marzo al Dragao servirà moltissimo, ma anche in campionato è vietato sbagliare: se lo scudetto è quasi volato via, l’Inter ha l’obbligo di provare a ripetere il secondo posto della scorsa stagione".