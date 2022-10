Simone Inzaghi e l'Inter si preparano per la sfida contro il Sassuolo e per quella successiva al Camp Nou contro il Barcellona, "dove Inzaghi spera di ritrovare Lukaku", come scrive oggi il Corriere della Sera. Nel frattempo, però, si è fermato Correa per un risentimento. In avanti restano Dzeko e Lautaro, "ma non è il momento di piangersi addosso. Ora l’Inter deve solo correre e recuperare il terreno perduto. È ancora in tempo".