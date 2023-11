Juventus-Inter sarà anche la sfida a distanza tra i figli d'arte, Federico Chiesa e Marcus Thuram, analizzata dal Corriere della Sera. Due ragazzi che si sono conosciuti da piccoli, quando i rispettivi papà giocavano a Parma.

Da una parte l'azzurro non segna in campionato dal 23 settembre contro il Sassuolo, dall'altra parte il francese ha segnato più gol decisivi per la vittoria finale di tutti in campionato, 4 su 4, più 5 assist.

Ad accomunarli, come si legge sul Corsera, è anche il ruolo fondamentale dei papà, fondamentale per capire bene i momenti buoni e quelli bui.