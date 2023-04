Il Corriere della Sera apre la pagina sportiva con il caso Juventus e la sentenza di ieri del Collegio di Garanzia del Coni. "Il naufragio della sentenza che si era prefigurato mercoledì dopo le conclusioni del procuratore generale che parlava di «carenza di motivazione» dei -15, non c’è stato - si legge - E appare molto difficile, a questo punto, banalmente perché nel dispositivo non c’è scritto, che possa essere tolta al club l’imputazione dell’articolo 4, quello della slealtà, visto che viene confermata ai suoi dirigenti, per derubricarla in articolo 31, le violazioni amministrative, punite solo con un’ammenda. E se resta la slealtà, resta l’architrave della penalità".

Ne consegue che la Juventus rischia comunque di avere una penalità. "Premesso che non esistono tabelle che fissino in automatico le penalità in punti, ogni sanzione della giustizia sportiva deve essere afflittiva, deve incidere - si legge ancora -. Per questo varia a seconda della classifica del momento in cui viene comminata: a fine campionato, per esempio, può bastare anche un punto per far perdere la Champions. E la questione qui si intreccia con il rebus dei tempi: ci vogliono al massimo 30 giorni per le motivazioni e solo dopo la Corte d’Appello può fissare la sua udienza. Considerato che poi potrebbe esserci un altro ricorso per questioni di legittimità non è sicuro che si arrivi a conclusione entro la fine del campionato. Con la sanzione che potrebbe pesare sul prossimo".