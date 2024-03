Tra le pagine del Corriere della Sera trova oggi spazio anche il gesto del Napoli prima del match di ieri con l'Atalanta, a sostegno di Juan Jesus dopo il caso che ha coinvolto anche l'interista Francesco Acerbi, accusato di presunti insulti razzisti. La società azzurra si è rifiutata di stampare sulle maglie la scritta «keep racism out» imposta dalla Lega Serie A, ma i giocatori si sono inginocchiati in segno di solidarietà col compagno brasiliano.

Un richiamo al celebre movimento del 'Black Lives Matter', le vite nere valgono. Ma "i giocatori dell’Atalanta, loro, hanno guardato imbarazzati quelli del Napoli. E non si sono inginocchiati affatto. Sono rimasti in piedi, non si sa bene se per disaccordo o per distrazione, di sicuro con cattivo gusto", il pensiero espresso oggi sulle colonne del giornale.