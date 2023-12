Yann Bisseck spera di poter concludere in bellezza il 2023 e di cominciare sulla stessa falsariga il 2024. Ha convinto tutti nelle sue ultime apparizioni dopo aver giocato, fino a un paio di settimane fa, circa 5' in campionato. Ha però sfruttato al meglio le chance sia in Champions che contro Udinese, Lazio e Lecce, segnando anche una rete.

Il Corriere della Sera lo inserisce oggi tra i giocatori emergenti in vista del 2024 assieme a Kenan Yildiz per la Juventus, a Jovic nel Milan, Pellegrini nella Roma, Lucas Beltran per la Fiorentina e El Bilal Touré per l'Atalanta.