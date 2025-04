Il Corriere della Sera inquadra la sfida contro il Bayern Monaco con una tappa in cui l'Inter è attesa a un piano superiore. I numeri dicono che i nerazzurri affrontano un avversario col doppio del fatturato e del monte stipendi, sebbene colpito dagli infortuni (otto indisponibili).

I bavaresi segnano quasi tre gol a partita, anche se ne subiscono uno di media e l'Inter sta tirando il motore al massimo per restare in corsa in tre competizioni. Come evidenzia il quotidiano, alcuni big come Lautaro, Dimarco e Calhanoglu non hanno più di un'ora nelle gambe, ma toglierli nel momento clou ha dato fiducia al Parma, anche perché tra le riserve latita la qualità e i due innesti estivi (Taremi e Zielinski) sono entrambi indisponibili nel momento chiave della stagione, il terzo è Josep Martinez che fa il portiere di riserva.