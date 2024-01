Il Corriere della Sera sottolinea la difficoltà della coppia di riserva degli attaccanti di casa Inter, Arnautovic-Sanchez, fermi a due gol in stagione di cui uno solo in campionato (segnato dall'austriaco). Per contro, si legge ancora sul quotidiano, Miik-Kean ne hanno fatti due.

In ogni caso servirebbero maggiori certezze a cui poter attingere e non è da escludere che dopo la Supercoppa, nell’ultima settimana di trattative, ci sia un nuovo colpo. Nel frattempo Inzaghi chiede di più ad Arnautovic, disastroso sabato dopo i buoni segnali a Marassi, e anche a Sanchez. In alternativa serviranno risorse maggiori dal centrocampo, dove Frattesi ha giocato meno della metà dei minuti di ciascun componente del terzetto titolare (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan), segnando però due gol come l'azzurro e l'armeno.

Non tutto può ricadere sulla coppia titolare in avanti, particolarmente nel ciclo di gare che comincerà tra dieci giorni con la semifinale di Supercoppa contro la Lazio e passerà attraverso l'eventuale finale e le tappe in campionato con Fiorentina. Juventus, Roma fino all'Atletico in Champions League del 20 febbraio.